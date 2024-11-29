РФ атаковала беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области – прокуратура

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В ночь на 29 ноября оккупанты массированно атаковали Одесскую область дронами. Под ударом оказалась портовая и транспортная инфраструктура, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщениях Одесской облпрокуратуры и главы Одесской ОВА Олега Кипера, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"В Одесском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Ранения и острую реакцию на стресс получили 7 мирных жителей" , - говорится в сообщении Одесской облпрокуратуры.

По данным Кипера, четверо пострадавших госпитализированы, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

"Трем раненым оказана помощь на месте" , - добавил глава ОВА.

Последствия атаки РФ

В трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, железнодорожная инфраструктура, надворные постройки, газовая труба и автомобиль.

Также россияне попали по припортовой и транспортной инфраструктуре региона.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).