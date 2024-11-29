Перший посол Грузії пішов у відставку через відмову від євроінтеграції

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Посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни, повідомляє Європейська правда.

Бердзенішвілі відзначив, що протягом двох десятків років дипломатичної діяльності разом із колегами активно брав участь у процесі євроатлантичної та європейської інтеграції Грузії.

"Наші невтомн ﻿﻿ і зусилля не повинні бути підірвані або скомпрометовані жодним чином" , – написав Бердзенішвілі.

Він супроводив допис хештегом проти насильства супроти мирних протестувальників і висловив їм повну солідарність.

Раніше повідомляли, що кількість співробітників Міністерства закордонних справ Грузії, які у спільній заяві засудили рішення влади призупинити євроінтеграцію країни, зросла до 93.

28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про паузу в питанні переговорів щодо вступу до ЄС. Це рішення Кобахідзе пояснив образливим для Грузії "шантажем" з боку частини європейських політиків і бюрократів.