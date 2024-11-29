Первый посол Грузии ушел в отставку из-за отказа от евроинтеграции

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Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили покидает свой пост в знак протеста из-за срыва грузинскими властями евроинтеграции страны, сообщает Европейская правда.

Бердзенишвили отметил, что в течение двух десятков лет дипломатической деятельности вместе с коллегами активно участвовал в процессе евроатлантической и европейской интеграции Грузии.

"Наши неутомимые усилия не должны быть подорваны или скомпрометированы никоим образом" , – написал Бердзенишвили.

Он сопроводил сообщение хэштегом против насилия в отношении мирных протестующих и выразил им полную солидарность.

Ранее сообщалось, что количество сотрудников Министерства иностранных дел Грузии, которые в совместном заявлении осудили решение властей приостановить евроинтеграцию страны, возросло до 93.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о паузе в вопросе переговоров по вступлению в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии "шантажом" со стороны части европейских политиков и бюрократов.