У 2025 році на оборону Україну спрямують 26,3% ВВП – Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн, повідомляє Лівий берег.

“Президент України підписав ухвалений парламентом державний бюджет на 2025 рік. Основним пріоритетом головного фінансового документа країни залишається безпека та оборона нашої держави” , – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що у 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Умєров зауважив, що держбюджет-2025 – це про чітке розуміння викликів, які стоять перед країною у протистоянні російській агресії.

З них:

Оплата праці військових: на грошове забезпечення наших воїнів передбачено 1,16 трлн грн – це на 10 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Озброєння та військова техніка: на закупівлю та оновлення озброєння буде виділено 739 млрд грн – це дозволить модернізувати армію, забезпечивши її сучасними системами озброєння для ведення ефективних бойових дій.

Оборонна промисловість: 55,1 млрд грн підуть на модернізацію виробничих потужностей оборонної промисловості та розвиток новітніх технологій.

Також суттєво збільшено фінансування закупівлі безпілотних систем, зокрема DeepStrike.