В 2025 году на оборону Украину направят 26,3% ВВП – Минобороны
Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в 2025 году на оборону будет направлено 26,3% ВВП страны или 2,23 трлн, сообщает Левый берег.
"Президент Украины подписал принятый парламентом государственный бюджет на 2025 год. Основным приоритетом главного финансового документа страны остается безопасность и оборона нашего государства", – говорится в сообщении.
Он отметил, что в 2025 году на оборону будут направлены 26,3% ВВП страны или 2,23 трлн грн, что на 47,6 млрд грн больше, чем в 2024 году.
Умеров отметил, что госбюджет-2025 – это четкое понимание вызовов, стоящих перед страной в противостоянии российской агрессии.
Из них:
Оплата труда военных: на денежное довольствие наших воинов предусмотрено 1,16 трлн грн – это на 10 млрд грн больше, чем в 2024 году.
Вооружение и военная техника: на закупку и обновление вооружения будет выделено 739 млрд грн – это позволит модернизировать армию, снабдив ее современными системами вооружения для ведения эффективных боевых действий.
Оборонная промышленность: 55,1 млрд. грн. пойдут на модернизацию производственных мощностей оборонной промышленности и развитие новейших технологий.
Также существенно увеличено финансирование закупок беспилотных систем, в частности DeepStrike.