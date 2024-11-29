В 2025 году на оборону Украину направят 26,3% ВВП – Минобороны

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Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в 2025 году на оборону будет направлено 26,3% ВВП страны или 2,23 трлн, сообщает Левый берег.

"Президент Украины подписал принятый парламентом государственный бюджет на 2025 год. Основным приоритетом главного финансового документа страны остается безопасность и оборона нашего государства" , – говорится в сообщении.

Он отметил, что в 2025 году на оборону будут направлены 26,3% ВВП страны или 2,23 трлн грн, что на 47,6 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Умеров отметил, что госбюджет-2025 – это четкое понимание вызовов, стоящих перед страной в противостоянии российской агрессии.

Из них:

Оплата труда военных: на денежное довольствие наших воинов предусмотрено 1,16 трлн грн – это на 10 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Вооружение и военная техника: на закупку и обновление вооружения будет выделено 739 млрд грн – это позволит модернизировать армию, снабдив ее современными системами вооружения для ведения эффективных боевых действий.

Оборонная промышленность: 55,1 млрд. грн. пойдут на модернизацию производственных мощностей оборонной промышленности и развитие новейших технологий.

Также существенно увеличено финансирование закупок беспилотных систем, в частности DeepStrike.