Бійці ГУР знищили коштовний радіолокаційний комплекс "Зоопарк"

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Головне управління розвідки поділилося кадрами знищення коштовного радіолокаційного комплексу ворога – "Зоопарк".﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони, повідомляє Українська правда.

Воїни підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів "Зоопарк".

За даними розвідників, вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 мільярд гривень.

Вказано, що для знищення російського "Зоопарку" розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тисяч гривень.

Дані про напрямок та часові рамки ефективної бойової роботи не розкриваються.