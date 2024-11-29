Бойцы ГУР уничтожили ценный радиолокационный комплекс "Зоопарк"

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Главное управление разведки поделилось кадрами уничтожения ценного радиолокационного комплекса врага - "Зоопарк". Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны, сообщает Украинская правда.

Воины подразделения "Крила", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов "Зоопарк".

По данным разведчиков, стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривен.

Указано, что для уничтожения российского "Зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона, стоимостью 100 тысяч гривен.

Данные о направлении и временные рамки эффективной боевой работы не раскрываются.