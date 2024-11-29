Британська розвідка назвала найімовірнішу причину запуску "Орєшніка"

У розвідці Британії вважають, що РФ запустила експериментальну ракету "Орєшнік", аби надіслати стратегічне повідомлення після дозволу Заходу Києву здійснювати далекобійні удари вглиб Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну.

У міністерстві нагадали, що в лютому 2019 року Росія оголосила про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який забороняв розробку і виробництво цих ракет. Однак розробка "Орєшніка" майже напевно відбулася до цього.

Система з високою ймовірністю є варіантом балістичної ракети "Рубєж" РС-26, яка вперше була випробувана у 2011 році, йдеться в огляді.

"Застосування цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після того, як Україна запустила західні ракети в Росію" , – вважають у британському Міноборони.

Росія, найімовірніше, має лише кілька ракет "Орєшнік", які ще тільки запустить у серійне виробництво.

Ця ракета, швидше за все, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які Росія зараз використовує проти України, йдеться в огляді.