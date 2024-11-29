Британская разведка назвала самую вероятную причину запуска "Орешника"

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В разведке Великобритании считают, что РФ запустила экспериментальную ракету "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение после разрешения Запада Киеву осуществлять дальнобойные удары вглубь России, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне.

В министерстве напомнили, что в феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который запрещал разработку и производство этих ракет. Однако разработка "Орешника" почти наверняка состоялась до этого.

Система с высокой вероятностью является вариантом баллистической ракеты "Рубеж" РС-26, которая впервые была испытана в 2011 году, говорится в обзоре.

"Применение этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка имело целью стратегическое послание после того, как Украина запустила западные ракеты в Россию" , – считают в британском Минобороны.

Россия, скорее всего, имеет лишь несколько ракет "Орешник", которые еще только запустит в серийное производство.

Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже, чем другие ракеты, которые Россия сейчас использует против Украины, говорится в обзоре.