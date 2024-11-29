Шмигаль: Неможливо спрогнозувати, коли налагодиться ситуація в енергетиці

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Спрогнозувати, коли ситуація зі світлом в Україні налагодиться, поки неможливо. Відповідні органи повинні щодня звітувати щодо ситуації в енергетиці.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Стосовно того, коли ситуація стабілізується, то зробити точний прогноз наразі неможливо" , - заявив голова уряду.

Шмигаль наголосив, що міністр енергетики і голова "Укренерго" мають щодня звітувати перед громадськістю щодо ситуації зі світлом і надавати "повну картину". Прем'єр додав, що відповідні органи повинні інформувати про те, яка робота здійснюється.

Ситуація зі світлом в Україні

Вчора, 28 листопада, росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Як зазначили рятувальники, були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. Загалом зафіксовані пошкодження у 14 областях України.

Під час атаки енергетики вводили в Україні екстрені відключення світла. Пізніше Україна повернулася до графіків погодинних відключень. Через пошкодження енергетики були змушені посилити обмеження.

Станом на ранок 29 листопада без світла залишалися Херсон та більша частина Миколаївської області.