Шмыгаль: Невозможно спрогнозировать, когда наладится ситуация в энергетике

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Спрогнозировать, когда ситуация со светом в Украине наладится, пока невозможно. Соответствующие органы должны ежедневно отчитываться по ситуации в энергетике.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Что касается того, когда ситуация стабилизируется, то сделать точный прогноз пока невозможно" , - заявил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что министр энергетики и глава "Укрэнерго" должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом и предоставлять "полную картину". Премьер добавил, что соответствующие органы должны информировать о том, какая работа проводится.

Ситуация со светом в Украине

Вчера, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. Как отметили спасатели, повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях. В целом зафиксированы повреждения в 14 областях Украины.

Во время атаки энергетики вводили в Украине экстренные отключения света. Позже Украина вернулась к графикам почасовых отключений. Из-за повреждений энергетики были вынуждены усилить ограничения.

На утро 29 ноября без света оставались Херсон и большая часть Николаевской области.