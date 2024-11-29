У МЗС України висловили про розчарування рішенням Грузії щодо переговорів з ЄС

МЗС України заявило про розчарування офіційного Києва у зв’язку з рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ до ЄС та засудило застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі. Про це йдеться у коментарі МЗС України, опублікованому в п’ятницю, повідомляє Європейська правда.

У МЗС закликали владу країни поважати право громадян Грузії на мирний протест та утримуватись від насильства і провокацій.

У відомстві відзначили, що загострення внутрішньополітичної ситуації в Грузії є наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня. Всі зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення мають бути розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності, наголосили у МЗС.

"Україна розчарована рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ до ЄС. Це рішення, як і застосування сили проти мирної акції протесту, є свідченням згортання демократичних процесів в країні на догоду Москві. Не дарма керівництво Грузії вже отримало публічну похвалу від Кремля за дії всупереч європейському вибору власного народу" , – заявили в українському міністерстві.

В МЗС закликали уряд Грузії поважати прагнення переважної більшості грузинського народу бути невід’ємною частиною вільної і демократичної Європи, та повернутися до виконання всіх реформ, необхідних для набуття країною членства в ЄС.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Грузія в листопаді 2024 року є дзеркальним відображенням України в листопаді 2013 року.