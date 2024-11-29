В МИД Украины выразили о разочаровании решением Грузии относительно переговоров с ЕС

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МИД Украины заявил о разочаровании официального Киева в связи с решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС и осудил применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, сообщает Европейская правда.

В МИД призвали власти страны уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций.

В ведомстве отметили, что обострение внутриполитической ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Все зафиксированные международными наблюдателями нарушения должны быть расследованы, а виновные – привлечены к ответственности, отметили в МИД.

"Украина разочарована решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС. Это решение, как и применение силы против мирной акции протеста, является свидетельством свертывания демократических процессов в стране в угоду Москве. Не зря руководство Грузии уже получило публичную похвалу от Кремля за действия вопреки европейскому выбору собственного народа" , – заявили в украинском министерстве.

В МИД призвали правительство Грузии уважать стремление подавляющего большинства грузинского народа быть неотъемлемой частью свободной и демократической Европы, и вернуться к выполнению всех реформ, необходимых для обретения страной членства в ЕС.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Грузия в ноябре 2024 года является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года.