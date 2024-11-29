В Україну повернули тіла 502 загиблих військових – Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 502 полеглих оборонців з Донецького, Луганського та Запорізького напрямків, а також з території РФ.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Українська правда.

"За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну уряду України територію повернені тіла 502 полеглих оборонців" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з числа повернених полеглих захисників України: 397 з Донецького напрямку; 24 з Луганського напрямку; 64 із Запорізького напрямку; з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.

Повернути полеглих захисників вдалося за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, об’єднаного центру СБУ, МВС, Офісу уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур сектору безпеки та оборони України.