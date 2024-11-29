В Украину вернули тела 502 погибших военных – Координационный штаб

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В Украину вернули тела 502 павших защитников из Донецкого, Луганского и Запорожского направлений, а также с территории РФ.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Украинская правда.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную правительству Украины территорию возвращены тела 502 павших защитников" , – говорится в сообщении.

Повідомляється, що з числа повернених полеглих захисників України: 397 з Донецького напрямку; 24 з Луганського напрямку; 64 із Запорізького напрямку; з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.

Повернути полеглих захисників вдалося за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, об’єднаного центру СБУ, МВС, Офісу уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур сектору безпеки та оборони України.