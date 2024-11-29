З кожним обстрілом відновлення передачі електрики стає все складнішим – експерт

Основною проблемою під час вчорашньої масованої атаки РФ було те, що ракети летіли у випускні трансформаторні підстанції, які відповідають за видачу електроенергії від атомних станцій. Відтак атомна станція не могла видавати електроенергію в мережу. Тому енергетики були змушені зупинити роботу блоків або частково понизити потужність, повідомляє Українське радіо.

Так охарактеризував ситуацію з енергетикою після одинадцятого за цей рік масованого удару РФ по Україні засновник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Наразі атомні станції потроху запускаються. Але питання не їхньому запуску, а в можливостях відновити трансформаторні підстанції по всій території України.

З кожним наступним обстрілом обладнання, яке встановлене на трансформаторних підстанціях або перетворюється на брухт, або потребує серйозного ремонту. Тому з кожним наступним обстрілом відновлення передачі електроенергії по всій території України стає набагато складнішим" , – розповів експерт.

Удари також були по підстанціям "Укренерго", які відповідають за передачу електроенергії по всій території України. За його словами, не можна було ані випустити електроенергію, ані передати ту, що вже є в інші регіони.