С каждым обстрелом возобновление передачи электричества становится все сложнее – эксперт

Основной проблемой во время вчерашней массированной атаки РФ было то, что ракеты летели в выпускные трансформаторные подстанции, отвечающие за выдачу электроэнергии от атомных станций. Атомная станция не могла выдавать электроэнергию в сеть. Поэтому энергетики были вынуждены остановить работу блоков или частично снизить мощность, сообщает Украинское радио.

Так охарактеризовал ситуацию с энергетикой после одиннадцатого за этот год массированного удара РФ по Украине основатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"В настоящее время атомные станции понемногу запускаются. Но вопрос не их запуске, а в возможностях восстановить трансформаторные подстанции по всей территории Украины".

С каждым последующим обстрелом оборудование, которое установлено на трансформаторных подстанциях или превращается в металлолом, или требует серьезного ремонта. Поэтому с каждым последующим обстрелом возобновление передачи электроэнергии по всей территории Украины становится гораздо сложнее" , – рассказал эксперт.

Удары также были по подстанциям "Укрэнерго", отвечающим за передачу электроэнергии по всей территории Украины. По его словам, нельзя было ни выпустить электроэнергию, ни передать уже имеющуюся в другие регионы.