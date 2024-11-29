Антимонопольний комітет дозволив Кріппі приватизувати готель "Україна"

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Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії "Ола Файн" Максима Кріппи на приватизацію готелю "Україна". Про це йдеться в повідомленні відомства, повідомляє Економічна правда.

"Надано дозвіл ТОВ "Ола Файн" на набуття контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу державного підприємства "Готель "Україна" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна" в центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи.

Кошти від продажу готелю "Україна" компанії "Ола Файн" Максима Кріппи повністю надійшли до державного бюджету.