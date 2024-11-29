Антимонопольный комитет разрешил Криппе приватизировать гостиницу "Украина"

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Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании "Ола Файн" Максима Криппы на приватизацию гостиницы "Украина". Об этом говорится в сообщении ведомства, сообщает Экономическая правда.

"Дано разрешение ООО "Ола Файн" на получение контроля над активами в виде единого имущественного комплекса государственного предприятия "Отель "Украина" , - говорится в сообщении.

Напомним, Фонд государственного имущества 18 сентября провел аукцион по приватизации гостиницы "Украина" в центре Киева. Победителем торгов стало ООО "Ола Файн" Максима Криппы.

Средства от продажи гостиницы "Украина" компании "Ола Файн" Максима Криппы полностью поступили в государственный бюджет.