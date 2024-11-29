Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

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Президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки Верховного головнокомандувача повідомив, що разом з головкомом Сирським ухвалив рішення призначити командувачем Сухопутних військ Михайла Драпатого.

Про це Зеленський﻿ повідомив у соцмережах.

Також заступником Головнокомандувача ЗСУ призначили Олега Апостола.

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях" , – йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що поставив перед військовими завдання "відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних Силах України".

Також на ставці йшлося про ліквідацію наслідків російських ударів та захист обʼєктів, а також про ситуацію на фронті.

Що відомо про Михайла Драпатого

Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ у жовтні цього року отримав звання генерал-майора. До нинішнього призначення був заступником начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024), очолював оперативное угруповання військ "Харків" та оперативно-тактичне угруповання військ "Луганськ" (з вересня 2024).

Бере участь у бойових діях з 2014 року. Свій бойовий шлях він розпочав﻿ як командир 2-го батальйону 72-ї механізованої бригади. Під його командуванням частини 72-ї ОМБр увійшли у травні 2014 в Маріуполь на бронетехніці для посилення підрозділів, які відбивали штурм бойовиків.

У 2016—2019 роках був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади.