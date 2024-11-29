Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки Верховного главнокомандующего сообщил, что вместе с главкомом Сырским принял решение назначить командующим Сухопутными войсками Михаила Драпатого.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.
Также заместителем Главнокомандующего ВСУ был назначен Олег Апостол.
"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях", – говорится в сообщении.
Президент отметил, что поставил перед военными задачу "ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных силах Украины".
Также шла речь о ликвидации последствий российских ударов и защите объектов, а также о ситуации на фронте.
Что известно о Михаиле Драпатом
Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ в октябре этого года получил звание генерал-майора. До нынешнего назначения был заместителем начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024 г.), возглавлял оперативную группировку войск "Харьков" и оперативно-тактическую группировку войск "Луганск" (с сентября 2024 г.).
Участвует в боевых действиях с 2014 года. Свой боевой путь он начал как командир 2-го батальона 72-й механизированной бригады. Под его командованием части 72-й ОМБр вошли в мае 2014 года в Мариуполь на бронетехнике для усиления подразделений, отражавших штурм боевиков.
В 2016-2019 годах был командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады.