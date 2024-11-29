Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки Верховного главнокомандующего сообщил, что вместе с главкомом Сырским принял решение назначить командующим Сухопутными войсками Михаила Драпатого.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Также заместителем Главнокомандующего ВСУ был назначен Олег Апостол.

"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях" , – говорится в сообщении.

Президент отметил, что поставил перед военными задачу "ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных силах Украины".

Также шла речь о ликвидации последствий российских ударов и защите объектов, а также о ситуации на фронте.

Что известно о Михаиле Драпатом

Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ в октябре этого года получил звание генерал-майора. До нынешнего назначения был заместителем начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024 г.), возглавлял оперативную группировку войск "Харьков" и оперативно-тактическую группировку войск "Луганск" (с сентября 2024 г.).

Участвует в боевых действиях с 2014 года. Свой боевой путь он начал как командир 2-го батальона 72-й механизированной бригады. Под его командованием части 72-й ОМБр вошли в мае 2014 года в Мариуполь на бронетехнике для усиления подразделений, отражавших штурм боевиков.

В 2016-2019 годах был командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады.