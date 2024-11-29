ЦНС: Кремль збільшує плани з мобілізації українців на окупованих територіях
Росія посилиє мобілізацію українців, що живуть на окупованих територіях, до війни проти України. Про такі випадки повідомляють жителі Херсонщини та Криму.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Попри те, що на Росії мобілізації немає, чоловіків змушують не тільки підписувати контракти із міністерством нападу рф, але й мобілізовують", – йдеться у повідомленні.
Про такі випадки повідомляють жителі тимчасово окупованої Херсонщини.
"Тут місцеві колаборанти під різними приводами (найчастіше репресивними) "роблять" плани по набору до лав армії ворога", – зазначили у ЦНС.
Така ж тенденція спостерігається і у анексованому Криму, де окупаційні посадовці звітують у Москву про майже 90% виконання плану. Відбувається це через величезні втрати ворога на фронті.