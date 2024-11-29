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ЦНС: Кремль збільшує плани з мобілізації українців на окупованих територіях

ЦНС: Кремль збільшує плани з мобілізації українців на окупованих територіях
Фото: president.gov.ua

Росія посилиє мобілізацію українців, що живуть на окупованих територіях, до війни проти України. Про такі випадки повідомляють жителі Херсонщини та Криму.

Про це повідомляє﻿ Центр національного спротиву.

"Попри те, що на Росії мобілізації немає, чоловіків змушують не тільки підписувати контракти із міністерством нападу рф,  але й мобілізовують", – йдеться у повідомленні.

Про такі випадки повідомляють жителі тимчасово окупованої Херсонщини. "Тут місцеві колаборанти під різними приводами (найчастіше репресивними) "роблять" плани по набору до лав армії ворога", – зазначили у ЦНС. 

Така ж тенденція спостерігається і у анексованому Криму, де окупаційні посадовці звітують у Москву про майже 90% виконання плану. Відбувається це через величезні втрати ворога на фронті.

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