ЦНС: Кремль збільшує плани з мобілізації українців на окупованих територіях

Росія посилиє мобілізацію українців, що живуть на окупованих територіях, до війни проти України. Про такі випадки повідомляють жителі Херсонщини та Криму.

Про це повідомляє﻿ Центр національного спротиву.

"Попри те, що на Росії мобілізації немає, чоловіків змушують не тільки підписувати контракти із міністерством нападу рф, але й мобілізовують" , – йдеться у повідомленні.

Про такі випадки повідомляють жителі тимчасово окупованої Херсонщини. "Тут місцеві колаборанти під різними приводами (найчастіше репресивними) "роблять" плани по набору до лав армії ворога" , – зазначили у ЦНС.

Така ж тенденція спостерігається і у анексованому Криму, де окупаційні посадовці звітують у Москву про майже 90% виконання плану. Відбувається це через величезні втрати ворога на фронті.