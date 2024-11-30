Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. З 1 грудня військовий збір зросте з 1,5 до 5%

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11416-д про «історичне» підвищення податків. Він набуде чинності з 1 грудня 2024 року.

Ключовим моментом для банківської системи є підвищення воєнного збору з 1,5 до 5%. Тепер із усіх доходів фізичних осіб утримуватимуть не 19,5%, а 23%. Відповідно, 23% утримуватимуться з відсотків за депозитами та з кешбеків, що виплачуються українськими банками.

Як результат, банківські вкладники отримуватимуть ще менше, і це може спонукати багатьох забирати свої заощадження з банків.

2. Банк Восток запланував тривалі технічні роботи

На вихідних Банк Восток запланував масштабні технічні роботи, про що завчасно повідомив як на сайті банку, так і в мобільних додатках Банку Восток та Банку Власний Рахунок. Зокрема, не працюватиме:

вхід до додатків – з 30.11.24 21:00 до 01.12.24 18:00;

розділ «Платежі» у додатках – з 30.11.24 16:00 до 01.12.24 18:00;

розрахунки картками фізичних осіб – 01.12.24 з 12:00 до 16:00;

розрахунок картками ФОП – з 30.11.24 21:00 до 01.12.24 16:00.

Якщо комусь потрібно погасити заборгованість за кредитною карткою або зняти готівку, банк радить це зробити до 16:00 30 листопада.

3. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня українські банки залишили незмінними відсоткові ставки за депозитами в національній валюті. Два банки змінили відсоткові ставки за валютними депозитами, реагуючи на кон'юнктуру ринку, що змінюється.

Полікомбанк знизив процентні ставки за депозитами в доларах США та євро на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 2 до 0,10% річних;

на 6 місяців - з 2 до 1% річних.

Комінвестбанк, навпаки, підвищив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 12 місяців з 2,15 до 2,30% річних.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картами

З 2 грудня 2024 року змінюються тарифи за картками Izibank:

комісія за зняття готівки в касах Таскомбанку у сумі понад 10000 грн на місяць збільшиться з 0,7% до 0,9%;

комісія за зняття готівки у банкоматах Таскомбанку у сумі понад 2000 грн на місяць збільшиться з 0,7% до 0,9%;

комісія за зняття готівки у банкоматах інших банків збільшиться з 1% до 1,2% від суми зняття.

Зміняться також умови переказів із картки Izibank на картку іншого банку. 20 переказів на загальну суму 100 000 грн на місяць – без комісії. Кожен наступний переказ, починаючи з 21-го, – з комісією 2%+5 грн, мінімум 10 грн. Кожен переказ понад суму 100 000 грн на місяць – з комісією 1%+5 грн, мінімум 10 грн.

5. Акція від Райффайзен Банку на перекази з кредитної картки

З 28 листопада по 2 грудня 2024 року комісію на перекази з кредитної картки Райффайзен Банку, виконані в мобільному додатку MyRaif, знижено у 30 разів – з 3% до 0,1% від суми переказу. При цьому на подібні перекази діє пільговий період за кредитною карткою.

6. Акція від МПС Visa та UGB (Укргазбанку)

Усі, хто в період з 28 листопада по 2 грудня 2024 року зробить покупку на суму від 500 грн та розрахується кредитною карткою Visa від UGB (Укргазбанку), візьмуть участь у щоденному розіграші призів:

сертифікат на 200 грн від магазину Rozetka (перші 50 клієнтів гарантовано отримають сертифікат на 200 грн від магазину Rozetka);

Apple iPhone.

Більш детально про умови акції – на сайті банку.