Банковская система Украины: что изменилось за неделю

при оплате картой на 2 года

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. С 1 декабря военный сбор вырастет с 1,5 до 5%

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11416-д об «историческом» повышении налогов. Он вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Ключевым моментом для банковской системы является повышение военного сбора с 1,5 до 5%. Теперь со всех доходов физических лиц будут удерживать не 19,5%, а 23%. Соответственно, 23% будут удерживаться с процентов по депозитам и с кешбэков, выплачиваемых украинскими банками.

Как результат, банковские вкладчики будут получать еще меньше, и это может побудить многих забирать свои сбережения из банков.

2. Банк Восток запланировал длительные технические работы

На выходных Банк Восток запланировал масштабные технические работы, о чем заблаговременно сообщил как на сайте банка﻿, так и в мобильных приложениях Банка Восток и Банка Власний Рахунок. В частности, не будет работать:

вход в приложения – с 30.11.24 21:00 до 01.12.24 18:00;

раздел «Платежи» в приложениях – с 30.11.24 16:00 до 01.12.24 18:00;

расчеты картами физических лиц - 01.12.24 с 12:00 до 16:00;

расчет картами ФЛП – с 30.11.24 21:00 до 01.12.24 16:00.

Если кому-то нужно погасить задолженность по кредитной карте или снять наличные, банк советует сделать это до 16:00 30 ноября.

3. Банки меняют процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе украинские банки оставили неизменными процентные ставки по депозитам в национальной валюте. Два банка изменили процентные ставки по валютным депозитам, реагируя на изменяющуюся конъюнктуру рынка.

Поликомбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США и евро на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 2 до 0,10% годовых;

на 6 месяцев – с 2 до 1% годовых.

Коминвестбанк, наоборот, повысил процентную ставку по депозитам в долларах США на 12 месяцев с 2,15 до 2,30% годовых.

4. Банки меняют тарифы по своим картам

С 2 декабря 2024 года меняются тарифы по картам Izibank:

комиссия за снятие наличных в кассах Таскомбанка в сумме свыше 10000 грн в месяц увеличится с 0,7% до 0,9%;

комиссия за снятие наличных в банкоматах Таскомбанка в сумме свыше 2000 грн в месяц увеличится с 0,7% до 0,9%;

комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков увеличится с 1% до 1,2% от суммы снятия.

Изменятся также условия переводов с карты Izibank на карту другого банка. 20 переводов на общую сумму 100 000 грн в месяц – без комиссии. Каждый следующий перевод, начиная с 21-го, - с комиссией 2%+5 грн, минимум 10 грн. Каждый перевод свыше суммы 100 000 грн в месяц – с комиссией 1%+5 грн, минимум 10 грн.

5. Акция от Райффайзен Банка на переводы с кредитной карты

С 28 ноября по 2 декабря 2024 года комиссия на переводы с кредитной карты Райффайзен Банка, выполненные в мобильном приложении MyRaif, снижена в 30 раз – с 3% до 0,1% от суммы перевода. При этом на подобные переводы действует льготный период по кредитной карте.

6. Акция от МПС Visa и UGB (Укргазбанка)

Все, кто в период с 28 ноября по 2 декабря 2024 года сделает покупку на сумму от 500 грн и рассчитается кредитной картой Visa от UGB (Укргазбанка), примут участие в ежедневном розыгрыше призов:

сертификат на 200 грн от магазина Rozetka (первые 50 клиентов гарантированно получат сертификат на 200 грн от магазина Rozetka);

Apple iPhone.

Более детально об условиях акции – на сайте банка﻿.