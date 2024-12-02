Столтенберг: Для припинення війни в Україні необхідні територіальні поступки

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає допустимими територіальні поступки України Росії для завершення війни. Таку думку він висловив в інтерв’ю порталу Table.Briefings, повідомляє Європейська правда.

Водночас Столтенберг наголосив на важливості, щоб Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасові поступки територією.

Це може бути членство в НАТО, але є й "інші способи озброїти і підтримати українців", додав він.

"Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна відмовитися від території назавжди" , – сказав ексгенсек НАТО.

Столтенберг підтримав заяву президента України Володимира Зеленського щодо відмови від поступок Росії в разі припинення вогню, але вважає це малоймовірним наразі у зв'язку із ситуацією на полі бою.

"Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звісно, в ідеалі вона має охоплювати всі території, які наразі контролює Росія. Але ми бачимо, що це не зовсім реально в найближчому майбутньому" , – зауважив він.

Цього тижня Зеленський уперше висловив готовність погодитись на заморозку війни з Росією, якщо НАТО запросить Україну в Альянс і надасть гарантії безпеки для підконтрольної Києву території.