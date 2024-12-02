Столтенберг: Для прекращения войны в Украине необходимы территориальные уступки

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг считает допустимыми территориальные уступки Украины России для завершения войны. Такое мнение он высказал в интервью порталу Table.Briefings, сообщает Европейская правда.

В то же время Столтенберг подчеркнул важность, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временные уступки территорией.

Это может быть членство в НАТО, но есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев", добавил он.

"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна отказаться от территории навсегда" , – сказал экс-генсек НАТО.

Столтенберг поддержал заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от уступок России в случае прекращения огня, но считает это маловероятным сейчас в связи с ситуацией на поле боя.

"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Но мы видим, что это не совсем реально в ближайшем будущем" , – отметил он.

На этой неделе Зеленский впервые выразил готовность согласиться на заморозку войны с Россией, если НАТО пригласит Украину в Альянс и предоставит гарантии безопасности для подконтрольной Киеву территории.