Три причини зростання долара

Після кількох місяців стабільності, коли долар (і безготівковий, і готівковий) торгувався у вузькому діапазоні, його курс знову кинувся вгору. Портал «Курс України» у своїх попередніх публікаціях неодноразово попереджав про такий розвиток подій.

Що призвело до відновлення зростання долара? Аналітики порталу «Курс України» виокремлюють три основні причини.

1. Долар активно зростає у світі

Американський долар активно зростає по відношенню до інших провідних світових валют – євро, англійського фунта, швейцарського франка – вже третій місяць поспіль. Перемога Трампа на президентських виборах у США посилила та прискорила цей процес. Гривня тривалий час зберігала відносну стабільність до долара завдяки масивним валютним інтервенціям Національного банку, але нескінченно це продовжуватися не могло. Регулятор ухвалив рішення трохи «відпустити гайки» і дозволити долару вирости. Тим більше що для цього були й інші причини.

2. Занадто міцна гривня шкодить українській економіці

Вибравши одним з основних завдань таргетування інфляції, Національний банк знизив облікову ставку до 13%, намагаючись забезпечити українську економіку доступними кредитами. Однак утримання курсу долара на одному рівні за рахунок інтервенцій мало й негативні наслідки: бюджет країни недоотримав сотні мільйонів, а може й мільярди гривень від акцизів та митних зборів. У жовтні Верховна Рада була змушена ухвалити закон про «історичне» підвищення податків, який 28 листопада підписав президент Володимир Зеленський. Мета – збільшити надходження гривні до українського бюджету, з якого фінансується армія. Паралельно Нацбанком і було відпущено курс долара.

3. Сезонний фактор працює проти гривні

Третя причина знаходиться на поверхні. Це т.зв. Сезонний фактор. У грудні гривня завжди падала щодо іноземних валют.

По-перше, активізація розрахунків бюджету з різними організаціями, виплата заборгованостей за контрактами призводила до появи великих сум безготівкової гривні (яка частково конвертувалася й у готівку) і конвертації її в долар. По-друге, закінчивши сезон розпродажів (т.зв. «Чорної П'ятниці»), продавці різних товарів поспішали конвертувати виторг у тверду валюту. По-третє, наприкінці року зазвичай населення отримувало різні виплати, які також частково вирушали в обмінні пункти. Цей рік не став винятком. До всього перерахованого додалася і т.зв. «Тисяча Зеленського». І хоч ці гроші не можна витратити безпосередньо, але вкидання понад 30 млрд грн – теж своєрідна емісія, яка знецінює гривню.

Що відбувається на валютному ринку

Тим часом минулого тижня курс безготівкового долара оновив історичний максимум, досягнувши позначки 41,645 грн на позиції «бід». Вже першого робочого дня зими його переписали ще раз – долар на міжбанку підскочив до 41,71 грн.

Зростають і котирування готівкового долара: на обід понеділка 2 грудня київські оптовики підняли ціну до 41,85 грн. У Дніпрі долар продають по 41,93-41,95 грн, а в Харкові – навіть по 42 грн. У невеликих містах та обласних центрах вартість долара вже перевищила 42 грн.

Яким буде курс долара у грудні

На сильний обвал гривні до кінця року аналітики не чекають. У грудні долар плавно зростатиме і до кінця року може досягти 42,70-43,00 грн.