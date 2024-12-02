Три причины роста доллара

После нескольких месяцев стабильности, когда доллар (и безналичный, и наличный) торговался в узком диапазоне, его курс вновь устремился вверх. Портал «Курс Украины» в своих предыдущих публикациях неоднократно предупреждал о таком развитии событий.

Что привело к возобновлению росту доллара? Аналитики портала «Курс Украины» выделяют три основных причины.

1. Доллар активно растет в мире

Американский доллар активно растет по отношению к другим ведущим мировым валютам – евро, английскому фунту, швейцарскому франку - уже третий месяц подряд. Победа Трампа на президентских выборах в США усилила и ускорила этот процесс. Гривна долгое время сохраняла относительную стабильность по отношению к доллару благодаря массивным валютным интервенциям Национального банка, но бесконечно это продолжаться не могло. Регулятор принял решение незначительно «отпустить гайки» и позволить доллару вырасти. Тем более, что для этого были и другие причины.

2. Слишком крепкая гривна вредит украинской экономике

Выбрав в качестве одной из основных задач таргетирование инфляции, Национальный банк снизил учетную ставку до 13%, пытаясь обеспечить украинскую экономику доступными кредитами. Однако удержание курса доллара на одном уровне за счет интервенций имело и негативные последствия: бюджет страны недополучил сотни миллионов, а может, и миллиарды гривен от акцизов и таможенных сборов. В октябре Верховная Рада была вынуждена принять закон об «историческом» повышении налогов, который 28 ноября подписал президент Владимир Зеленский. Цель – увеличить приток гривны в украинский бюджет, из которого финансируется армия. Параллельно Нацбанком и был отпущен курс доллара.

3. Сезонный фактор работает против гривны

Третья причина находится на поверхности. Это т.н. «сезонный фактор». В декабре гривна всегда падала по отношению к иностранным валютам.

Во-первых, активизация расчетов бюджета с различными организациями, выплата задолженностей по контрактам приводила к появлению больших сумм безналичной гривны (которая затем частично конвертировалась и в наличную) и конвертации ее в доллар. Во-вторых, окончив сезон распродаж (т.н. «Черной Пятницы»), продавцы различных товаров спешили конвертировать выручку в твердую валюту. В-третьих, в конце года обычно население получало различные выплаты, которые тоже частично отправлялись в обменные пункты. Этот год не стал исключением. Ко всему перечисленному добавилась и т.н. «тысяча Зеленского». И хоть эти деньги нельзя потратить напрямую, но вброс более 30 млрд грн – тоже своего рода эмиссия, обесценивающая гривну.

Что происходит на валютном рынке

Тем временем, на прошлой неделе курс безналичного доллара обновил исторический максимум, достигнув отметки 41,645 грн на позиции «бид». Уже в первый рабочий день зимы его переписали еще раз – доллар на межбанке подскочил до 41,71 грн.

Растут и котировки наличного доллара: к обеду понедельника 2 декабря киевские оптовики подняли цену до 41,85 грн. В Днепре доллар продают по 41,93-41,95 грн, а в Харькове – даже по 42 грн. В небольших городах и областных центрах стоимость доллара уже перевалила за 42 грн.

Каким будет курс доллара в декабре

Сильного обвала гривны до конца года аналитики не ждут. В декабре доллар будет плавно расти и к концу года может достичь 42,70-43,00 грн.