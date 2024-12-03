Цьогорічна осінь увійшла до трійки найтепліших в історії Києва

Середня температура повітря осені 2024 року у Києві склала 11,4 градусів тепла. Це на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

"Цьогорічна осінь посіла третє місце серед найтепліших з 1881 року у столиці і повторила температурне значення минулорічної осені. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, які спостерігались у вересні" , - йдеться в повідомленні.

За даними кліматологів. всі осінні місяці були теплішими, ніж звичайно, особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення - 5,7 градусів.

Найхолодніше календарної осені 2024 року у Києві було 25 та 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 5,8 градусів морозу, а найтепліше – 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 33,0 градусів тепла

За вересень – листопад у Києві випало 135 мм опадів, що дорівнює 90% кліматичної норми.

Як повідомлялось, метеорологічна осінь прийшла в Київ із запізненням на два тижні - 30 вересня. А 5 листопада вперше цієї осені температура повітря знизилась до 2,1 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 21 квітня – загалом 198 днів.

Нагадаємо, середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23,0 градусів тепла, що на 2,6 градусів вище за кліматичну норму. Літо посіло другу позицію після літа 2010 року (23,7 градусів) серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 18 температурних рекордів.