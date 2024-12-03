Осень этого года вошла в тройку самых теплых в истории Киева

Средняя температура воздуха осени 2024 года в Киеве составила 11,4 градусов тепла. Это на 2,7 градусов выше средних многолетних значений, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"Осень этого года заняла третье место среди самых теплых с 1881 года в столице и повторила температурное значение прошлогодней осени. Было зафиксировано 11 температурных рекордов, которые наблюдались в сентябре" , - говорится в сообщении.

По данным климатологов. все осенние месяцы были теплее обычного, особенно сентябрь, имевший наибольшее положительное отклонение - 5,7 градусов.

Холоднее всего календарной осени 2024 года в Киеве было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,8 градусов мороза, а самое теплое – 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 33,0 градусов тепла.

За сентябрь – ноябрь в Киеве выпало 135 мм осадков, что равняется 90% климатической нормы.

Как сообщалось, метеорологическая осень пришла в Киев с опозданием на две недели – 30 сентября. А 5 ноября впервые этой осенью температура воздуха снизилась до 2,1 градуса мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 21 апреля – всего 198 дней.

Напомним, средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градусов выше климатической нормы. Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов.