У Чернігові затримали агентку російської розвідки, яка шпигувала за ЗСУ

Правоохоронці затримали агентку російської розвідки, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ в Чернігові, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затримана — 16-річна місцева жителька. За даними слідства, вона допомагала росіянам готувати новий повітряний удар по регіону.

"Щоб обійти українську ППО, агентка мала виявити та передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область" , — кажуть у відомстві.

Для конспірації дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і потайки фіксувала потрібні їй об’єкти. Потім — формувала звіт для куратора: медіафайли з геолокаціями.

Дівчині оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повiдомлялось, пенсіонерка з Лимана шпигувала для окупантів: шукала укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ.