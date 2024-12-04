У Чернігові затримали агентку російської розвідки, яка шпигувала за ЗСУ
Правоохоронці затримали агентку російської розвідки, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ в Чернігові, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Затримана — 16-річна місцева жителька. За даними слідства, вона допомагала росіянам готувати новий повітряний удар по регіону.
"Щоб обійти українську ППО, агентка мала виявити та передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область", — кажуть у відомстві.
Для конспірації дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і потайки фіксувала потрібні їй об’єкти. Потім — формувала звіт для куратора: медіафайли з геолокаціями.
Дівчині оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Як повiдомлялось, пенсіонерка з Лимана шпигувала для окупантів: шукала укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ.