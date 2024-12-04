В Чернигове задержали агентку российской разведки, шпионившую за ВСУ

Правоохранители задержали агентку российской разведки, которая шпионила за подразделениями ВСУ в Чернигове, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Задержанная — 16-летняя местная жительница. По данным следствия, она помогала россиянам готовить новый воздушный удар по региону.

"Чтобы обойти украинскую ПВО, агент должна была найти и передать агрессору координаты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, защищающих приграничную область" , — говорят в ведомстве.

Для конспирации девушка заказывала такси, в котором объезжала местность и тайком фиксировала нужные ей объекты. Затем формировала отчет для куратора: медиафайлы с геолокациями.

Девушке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, пенсионерка из Лимана шпионила для оккупантов : искала укрепрайоны и огневые позиции ВСУ.