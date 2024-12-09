Ціна утримання стабільного курсу долара зростає

Минулого тижня курс долара на міжбанківському валютному ринку встановив новий історичний максимум – 41,755 грн. на позиції «бід». Порівняно з попереднім піковим значенням, встановленим 18 липня 2024 року, долар подорожчав лише на 13 копійок.

Зростання котирувань безготівкового долара на міжбанку відбувалося на тлі збільшення обсягів операцій. Тобто навіть за такою ціною охочих придбати валюту було більш ніж достатньо. Проте вже минулої середи зростання вдалося не лише зупинити, а й розгорнути тренд у зворотний бік. За підсумками тижня було зафіксовано зниження котирувань як на позиції «бід», так і на позиції «оффер».

Навіть для нефахівця стає очевидним, що Національний банк не просто регулює курс долара до гривні, а жорстко утримує національну валюту від падіння. Ціна такої підтримки при цьому безперервно зростає. Так, за період з 11 по 15 листопада НБУ провів валютних інтервенцій на суму 553,18 млн доларів, з 18 по 22 листопада - 590 млн доларів, з 25 по 29 листопада - вже 708,50 млн доларів, а за перший тиждень грудня - 785,50 млн доларів. І навіть попри таке потужне втручання, безготівковий долар все одно трохи зріс у ціні. Можна тільки уявити, скільки коштував би долар – як безготівковий, так і готівковий – якби НБУ хоч кілька днів не вийшов зі своїми інтервенціями.

Постає закономірне питання: як довго Нацбанк ще зможе утримувати долар на цьому рівні? Очевидно, все залежить від міжнародних резервів, які він має. Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті НБУ, станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України склали 39924,7 млн доларів США, збільшившись за листопад на 3,35 млрд або 9,15%. Тобто найближчим часом усі можливості для збереження «статусу кво» є.

Інше питання полягає у тому, які цілі за курсом долара ставить перед собою Нацбанк? Аналітики порталу «Курс України» зробили обережне припущення, що, знаючи любов голови НБУ Андрія Пишного до «круглих» цифр, валютний департамент Нацбанку хоче вийти на 1 січня 2024 року на курс 42,00 грн за долар рівно (подібно до того, як курс на 1 січня 2023 року становив 38,0020 грн).

Очікується, що вже найближчими двома тижнями тиск на валютний ринок істотно зросте, т.к. бюджет почне виплачувати заборгованість із платежів своїм контрагентам. Тобто. на ринок хлине маса гривні, частина якої, безперечно, буде перенаправлена для купівлі валюти – як готівкової, так і безготівкової. Саме тому Національний банк усіма силами намагається наразі забезпечити стабільність долара на нинішньому рівні, щоб отримати «під ялинку» потрібну гарну цифру.

Ще одна причина, через яку долару не дають сильно розгулятися, - необхідність підтримки привабливості гривневих інструментів. Як відомо, з 1 грудня 2024 року військовий збір зріс із 1,5 до 5%. Це означає, що клієнтам банків доведеться віддавати не 19,5, а 23%, тобто майже чверть від зароблених відсотків.

При цьому самі банки зовсім не поспішають збільшувати депозитні ставки, вважаючи, що клієнти все одно не мають вибору. Але вибір насправді є: військові ОВДП у гривні. За ними Міністерство фінансів зберігає прибутковість від 15,1% до 16,5% річних – і жодних податків платити не треба.

Дедалі більше і юридичних, і фізичних осіб переходять від зберігання коштів на депозитах до купівлі держоблігацій. Ось для того, щоб ОВДП зберігали хоча б мінімальну привабливість у порівнянні із простим вкладенням у валюту, НБУ і стримує зростання курсу долара. Адже найжахливіший сон чиновників з Інститутської – що всі почали забирати депозити з банків, продавати облігації, а отриману гривню вкладати у валюту. У цьому випадку повторення 2014 року та стрибкоподібне зростання курсу долара цілком може стати реальністю.