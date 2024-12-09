Цена удержания стабильного курса доллара растет

На прошлой неделе курс доллара на межбанковском валютном рынке установил новый исторический максимум – 41,755 грн на позиции «бид». По сравнению с предыдущим пиковым значением, установленным 18 июля 2024 года, доллар подорожал всего на 13 копеек.

Рост котировок безналичного доллара на межбанке происходил на фоне увеличения объемов операций. Т.е. даже по такой цене желающих приобрести валюту было более чем достаточно. Тем не менее, уже в прошлую среду рост удалось не только остановить, но и развернуть тренд в обратную сторону. По итогам недели было зафиксировано снижение котировок как на позиции «бид», так и на позиции «оффер».

Даже для неспециалиста становится очевидно, что Национальный банк не просто регулирует курс доллара к гривне, а жестко удерживает национальную валюту от падения. Цена такой поддержки при этом непрерывно растет. Так, за период с 11 по 15 ноября НБУ провел валютных интервенций на сумму 553,18 млн долларов, с 18 по 22 ноября – 590 млн долларов, с 25 по 29 ноября – уже 708,50 млн долларов, а за первую неделю декабря – 785,50 млн долларов. И даже несмотря на такое мощное вмешательство, безналичный доллар все равно немного вырос в цене. Можно только представить, сколько стоил бы доллар – как безналичный, так и наличный – если бы НБУ хоть пару дней не вышел со своими интервенциями.

Возникает закономерный вопрос: как долго Нацбанк еще сможет удерживать доллар на этом уровне? Очевидно, все зависит от международных резервов, которыми он располагает. Согласно информации, обнародованной на официальном сайте НБУ, состоянием на 1 декабря 2024 года международные резервы Украины составили 39924,7 млн долларов США, увеличившись за ноябрь на 3,35 млрд или 9,15%. Т.е. в ближайшее время все возможности для сохранения «статуса кво» имеются.

Другой вопрос состоит в том, какие цели по курсу доллара ставит перед собой Нацбанк? Аналитики портала «Курс Украины» сделали осторожное предположение, что, зная любовь главы НБУ Андрея Пышного к «круглым» цифрам, валютный департамент Нацбанка хочет выйти на 1 января 2024 года на курс 42,00 грн за доллар ровно (подобно тому, как курс на 1 января 2023 года составлял 38,0020 грн).

Ожидается, что уже в ближайшие две недели давление на валютный рынок существенно вырастет, т.к. бюджет начнет выплачивать задолженность по платежам своим контрагентам. Т.е. на рынок хлынет масса гривны, часть которой несомненно будет перенаправлена для покупки валюты – как наличной, так и безналичной. Именно поэтому Национальный банк всеми силами пытается сейчас обеспечить стабильность доллара на нынешнем уровне, чтобы получить «под елочку» нужную красивую цифру.

Еще одна причина, по которой доллару не дают сильно разгуляться, - необходимость поддержания привлекательности гривневых инструментов. Как известно, с 1 декабря 2024 года военный сбор вырос с 1,5 до 5%. Это значит, что клиентам банков придется отдавать уже не 19,5, а 23%, т.е. почти четверть от заработанных процентов.

При этом сами банки совсем не спешат увеличивать депозитные ставки, полагая, что у клиентов все равно нет выбора. Но выбор на самом деле есть: военные ОВГЗ в гривне. По ним Министерство финансов сохраняет доходность от 15,1 до 16,5% годовых – и никаких налогов платить не надо.

Все больше и юридических, и физических лиц переходят от хранения средств на депозитах к покупке гособлигаций. Вот для того, чтобы ОВГЗ сохраняли хотя бы минимальную привлекательность в сравнении с простым вложением в валюту, НБУ и сдерживает рост курса доллара. Ведь самый кошмарный сон чиновников с Институтской – что все начали забирать депозиты из банков, продавать облигации, а полученную гривну вкладывать в валюту. В этом случае повторение 2014 года и скачкообразный рост курса доллара вполне может стать реальностью.