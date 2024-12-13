Що таке «ордер блок» у трейдингу: типи та особливості роботи

Тренди в торгівлі криптовалютою формують великі інституціональні трейдери. Понад дві третини ринкових дій, згідно з даними досліджень, відбуваються саме через їхні покупки та продажі, які формують на цінових графіках ключові зони. Ці зони — це так звані ордер блоки, або, іншими словами, середні ціни, за якими впливові гравці («кити ринку») розпочинають торгівлю. Тому розуміння того, що таке ордер блок та як він працює, дає трейдеру перевагу на ринку. Виявити цей показник можна на графіках, які пропонують міжнародні та українські біржі криптовалют.

Оскільки все більше українців долучаються до трейдингу, інвестуючи в криптовалютні активи, ми вирішили розповісти про основні види ордер блоків та особливості їхнього використання в торгівлі.

Що таке ордер блок та принцип його роботи

Order Block перекладається як «блок замовлень» та вказує на присутність на ринку великих інвесторів, які набирають позиції, виставляючи відкладені лімітні ордери. По суті, ордер блок — це цінова зона, рівень для входу або виходу. На графіку цін Order Block визначається як остання свічка відкату. У випадку бичачого тренду — це буде остання свічка перед розворотом тенденції в сторону падіння ціни. На ведмежому ринку — остання свічка перед імпульсом у бік зростання курсу.

Основними ознаками ордер блоку є:

охоплення зони ліквідності;

відсутність балансу між попитом і пропозицією;

формування нового імпульсу.

У цій ціновій зоні «кити ринку» мають відкриті позиції на покупку та продажу. Перші створюються, щоб маніпулювати курсом для набору ліквідності, а другі відкриваються, щоб заробити. Позиції будуть закриті у будь-якому випадку. Ціни в якийсь момент обов’язково повернуться до цих рівнів — залежно від активності трейдерів вони сповільняться, розвернуться або проб’ються, збиткові угоди будуть закриті, а курс піде у потрібному великим інвесторам напрямку. У цій ситуації для трейдера головне — правильно оцінити зміну пропозиції та попиту й визначити вдалий момент для торгової операції. Рівень ордерного блоку варто розглядати як зону для покупки, установивши стоп-лос трохи нижче від блоку в очікуванні нового зростання ціни.

Типи Order Blocks

Відповідно до трендів, які в той чи інший період панують на ринку, виділяють такі типи ордер блоків:

бичачий, або Buу Order Blocks (блок замовлень на придбання активів) — зона, у якій домінують покупки «китів ринку». На графіку визначається як найнижча свічка, яка знімає ліквідність, після чого відбувається імпульсний рух курсу вгору;

ведмежий, або Sell Order Blocks (ордер блок на продаж токенів) — зона домінування продажів. На графіку позначена найвищою свічкою відкату, яка знімає верхню ліквідність, після чого курс імпульсивно знижується;

нейтральний, або Neutral Order Blocks — зона, у якій продажі та покупки збалансовані, що зазвичай викликає консолідацію ціни;

накопичувальний, або Accumulation Order Blocks — зона, у якій відбувається нарощування позицій за відсутності різких цінових коливань.

Зауважимо, що Order Blocks активні до того часу, поки ціна не досягла зони ордера і не відбулося його виконання чи відхилення. У випадку руху ціни в протилежний бік блок замовлень поступово перестає бути актуальним, і в цьому випадку трейдеру потрібно шукати нові точки для входу.

Способи торгівлі Order Blocks

Існує декілька стратегій використання ордер блоків для торгівлі криптовалютними активами. Найбільш поширеними є такі моделі:

розворот — торгівля на зміні тренду. При наближенні ціни до блока замовлень потрібно бути готовим увійти в позицію, розмістивши свої ордери та використовуючи для страховки стоп-лос;

прорив — торгівля на зниженні ціни. Вхід варто здійснювати при відскакуванні від верхнього цінового рівня або пробитті ціною великих ордерів на покупку та продовженні падіння.

Заробити також можна, торгуючи на рухові ціни, на який впливають ордери на продаж, розміщені великими гравцями вище та нижче від цінових рівнів.

Переваги торгівлі з використанням ордер блоків

Розуміння особливостей формування Order Blocks дає декілька переваг:

можливість прогнозувати появу цінових рівнів, виявляти ключові зони, у яких ймовірний розворот чи уповільнення руху ціни;

торгівля з великими інвесторами й повторення їхніх дій, що підвищує шанси здійснити вдалу торгову операцію;

використання чітких сигналів для входу допомагає вибрати найбільш вдалий момент, знижуючи ризики до мінімуму.

Плюс ордер блоків і в тому, що вони працюють на довго- і короткострокових таймфреймах.

Висновки

Розуміння того, як великі гравці впливають на зміну цінової політики, дає трейдерам можливість вибирати стратегію та приймати обґрунтоване рішення, ефективно управляти ризиками та підвищувати ймовірність успішних угод. Проте потрібно пам’ятати, що криптовалютний ринок надзвичайно динамічний і кінцевий результат залежить від сукупності факторів. Отримання прибутку вимагає скрупульозного аналізу та постійного вдосконалення навичок.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance