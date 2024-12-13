Что такое «ордер блок» в трейдинге: типы и особенности работы

Тренды в торговле криптовалютой формируют крупные институциональные трейдеры. Более двух третей рыночных действий, согласно данным исследований, происходят именно из-за их покупок и продаж, которые формируют на ценовых графиках ключевые зоны. Эти зоны — это так называемые ордер блоки, или, другими словами, средние цены, по которым влиятельные игроки («киты рынка») начинают торговлю. Поэтому понимание того, что такое ордер блок и как он работает, дает трейдеру преимущество на рынке. Выявить этот показатель можно на графиках, которые предлагают международные и украинские биржи криптовалют.

Поскольку все больше украинцев приобщаются к трейдингу, инвестируя в криптовалютные активы, мы решили рассказать об основных видах ордер блоков и особенностях их использования в торговле.

Что такое ордер блок и принцип его работы

Order Block переводится как «блок заказов» и указывает на присутствие на рынке крупных инвесторов, которые набирают позиции, выставляя отложенные лимитные ордера. В сущности, ордер блок — это ценовая зона, уровень входа или выхода. На графике цен Order Block определяется как последняя свеча отката. В случае бычьего тренда это будет последняя свеча перед разворотом тенденции в сторону падения цены. На медвежьем рынке — последняя свеча перед импульсом в сторону роста курса.

Основными признаками ордер блока являются:

охват зоны ликвидности;

отсутствие баланса между спросом и предложением;

формирование нового импульса.

В этой ценовой зоне «киты рынка» имеют открытые позиции на покупку и продажу. Первые создаются, чтобы манипулировать курсом для набора ликвидности, а вторые открываются, чтобы заработать. Позиции будут закрыты в любом случае. Цены в какой-то момент обязательно вернутся к этим уровням — в зависимости от активности трейдеров они замедлятся, развернуться или пробьются, убыточные сделки будут закрыты, а курс пойдет в нужном крупном инвестору направлении. В этой ситуации для трейдера главное — правильно оценить изменение предложения и спроса и определить подходящий момент для торговой операции. Уровень ордерного блока следует рассматривать как зону для покупки, установив стоп-лосс чуть ниже блока в ожидании нового роста цены.

Типы Order Blocks

Согласно трендам, которые в тот или иной период господствуют на рынке, выделяют следующие типы ордер блоков:

бычий, или Buy Order Blocks (блок заказов на приобретение активов) — зона, в которой доминируют покупки «китов рынка». На графике определяется как самая низкая свеча, снимающая ликвидность, после чего происходит импульсное движение курса вверх;

медвежий, или Sell ​​Order Blocks (ордер блок на продажу токенов) — зона доминирования продаж. На графике обозначена самой высокой свечой отката, которая снимает верхнюю ликвидность, после чего курс импульсивно снижается;

нейтральный, или Neutral Order Blocks — зона, в которой продажи и покупки сбалансированы, что обычно вызывает консолидацию цены;

накопительный, или Accumulation Order Blocks — зона, в которой происходит наращивание позиций при отсутствии резких ценовых колебаний.

Заметим, что Order Blocks активны до тех пор, пока цена не достигла зоны ордера и не произошло его исполнение или отклонение. В случае движения цены в обратную сторону блок заказов постепенно перестает быть актуальным, соответственно, трейдеру нужно искать новые точки для входа.

Способы торговли Order Blocks

Существует несколько стратегий использования ордер блоков для торговли криптовалютными активами. Наиболее распространены такие модели:

разворот — торговля на смене тренда. При приближении цены к блоку заказов нужно быть готовым войти в позицию, разместив свои ордера и используя для страховки стоп-лосс;

прорыв — торговля на снижении цены. Вход следует производить при отскакивании от верхнего ценового уровня или пробитии ценой больших ордеров на покупку и продолжении падения.

Заработать также можно, торгуя на движении цены, на которое влияют ордера на продажу, размещенные крупными игроками выше и ниже ценовых уровней.

Преимущества торговли с использованием ордер блоков

Понимание особенностей формирования Order Blocks дает несколько преимуществ:

возможность прогнозировать появление ценовых уровней, выявлять ключевые зоны, в которых возможен разворот или замедление движения цен;

торговля с крупными инвесторами, повторение их действий, что повышает шансы совершить удачную торговую операцию;

использование четких сигналов для входа помогает выбрать наиболее подходящий момент, снижая риски до минимума.

Плюс ордер блоков и в том, что они работают на долго- и краткосрочных таймфреймах.

Выводы

Понимание того, как крупные игроки влияют на изменение ценовой политики, дает трейдерам возможность выбирать стратегию и принимать обоснованное решение, эффективно управлять рисками и повышать вероятность успешных сделок. Однако следует помнить, что криптовалютный рынок чрезвычайно динамичен и конечный результат зависит от совокупности факторов. Получение прибыли требует тщательного анализа и постоянного совершенствования навыков.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance