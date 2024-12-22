Росіяни поскаржилися на дронову атаку з нафтобази в Орловській області

У ніч проти 22 грудня в російській Орловській області пролунали вибухи, соцмережі повідомляють про атаку на нафтобазу. З посиланням на губернатора Орловської області РФ Андрія Кличкова, російські пабліки, повідомляє Українська правда.

Після першої ночі за Києвом соцмережі повідомили про вибухи в районі російського міста Орел.

Згодом Кличков повідомив про нібито масовану атаку дронів на область.

За його словами, "сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу".