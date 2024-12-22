Россияне пожаловались на дроновую атаку по нефтебазе в Орловской области

В ночь на 22 декабря в российской Орловской области прогремели взрывы, соцсети сообщают об атаке на нефтебазу.﻿﻿ Со ссылкой на губернатора Орловской области РФ Андрей Клычков, российские паблики, сообщает Украинская правда.

После часа ночи по Киеву соцсети сообщили о взрывах в районе российского города Орел.

Впоследствии Клычков сообщил о якобы массированной атаке дронов на область.

По его словам, "произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа".