Россияне пожаловались на дроновую атаку по нефтебазе в Орловской области
В ночь на 22 декабря в российской Орловской области прогремели взрывы, соцсети сообщают об атаке на нефтебазу. Со ссылкой на губернатора Орловской области РФ Андрей Клычков, российские паблики, сообщает Украинская правда.
После часа ночи по Киеву соцсети сообщили о взрывах в районе российского города Орел.
Впоследствии Клычков сообщил о якобы массированной атаке дронов на область.
По его словам, "произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа".