Міноборони РФ заявило про атаку 42 БПЛА на п'ять областей

У російському Міноборони заявили, що їхня ППО вночі нібито збила 42 безпілотники над п’ятьма областями РФ. З посиланням на МО РФ, повідомляє Українська правда.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено 42 українських безпілотних літальних апарати" , - йдеться у повідомленні Міноборони Росії.

У російському відомстві зазначають, що 20 БпЛА нібито було знищено над територією Орловської області, по вісім БПЛА – над територіями Ростовської та Брянської областей, п'ять – над Курською областю та один – над територією Краснодарського краю.