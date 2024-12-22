Минобороны РФ заявило об атаке 42 БПЛА на пять областей

В российском Минобороны заявили, что их ПВО ночью якобы сбила 42 беспилотника над пятью областями РФ. Со ссылкой на МО РФ, сообщает Украинская правда.

"За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата" , - говорится в сообщении Минобороны России.

В российском ведомстве отмечают, что 20 БпЛА якобы были уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над Курской областью и один – над территорией Краснодарского края.