МВФ звинуватив Росію у ескалації війни

Дії Росії розходяться з публічними закликами до мирних переговорів. Останніми місяцями спостерігається ескалація військових дій і зростання повітряних ударів по містах. З посиланням на Меморандум МВФ з Україною, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначають експерти фонду, війна Росії в Україні продовжує приносити величезні гуманітарні втрати. Повітряні атаки, особливо з використанням безпілотників, посилилися в останні місяці. Чорноморські судноплавні шляхи залишаються відкритими, незважаючи на нещодавні атаки на вантажні судна.

"З наближенням третьої річниці російського вторгнення гуманітарні наслідки залишаються приголомшливими: наявні дані свідчать про те, що 6,75 млн біженців уже перебувають за межами України, поряд із нещодавніми ознаками зростання зовнішньої міграції; майже 4 млн внутрішньо переміщених осіб; майже 12 тисяч вбитих та майже 26 тисяч поранених мирних жителів" , - ідеться в документі.

За даними МВФ, понад чверть населення України були переміщені - або як біженці, або всередині країни. Згідно з різними опитуваннями, більшість мігрантів за кордоном, як і раніше, планують повернутися в Україну, щойно безпека, економічні чинники та житло покращаться. Однак їхня частка знижується, що відображає подальшу адаптацію мігрантів до країн, які їх приймають, що створює ризик нестачі робочої сили для післявоєнного відновлення.

Крім того, деякі звіти показують, що нові проблеми з генерацією енергії можуть призвести до подальшого тимчасового збільшення кількості біженців до Європи, йдеться в Меморандумі.

Як наголошується в документі, незважаючи на вкрай складні умови, що виникли внаслідок війни, економіка України продемонструвала чудову стійкість і зросла на 4,2% за перші 10 місяців 2024 року і, як очікується, зростання збережеться на рівні близько 4% до кінця року.

За даними МВФ, економіка може відновитися швидше, особливо якщо безпекова ситуація покращиться раніше, ніж очікувалося.

"Водночас ризики залишаються винятково високими - військова ескалація Росії в листопаді-грудні не узгоджується з публічними закликами до мирних переговорів і породжує більші страждання для людей, більшу шкоду та втрати для бізнесу, а також додатковий тиск на бюджетні видатки та підвищує потреби у фінансуванні" , - ідеться в Меморандумі.

Нагадаємо, Володимир Путін 19 грудня заявив: "Ми завжди готові до переговорів і компромісів. Просто противна сторона відмовилася від переговорів".

Базовий сценарій МВФ передбачає, що війна Росії з Україною завершиться до кінця 2025 року.