МВФ обвинил Россию в эскалации войны

Действия России расходятся с публичными призывами к мирным переговорам. В последние месяцы наблюдается эскалация военных и действий и рост воздушных ударов по городам. Со ссылкой на Меморандум МВФ с Украиной, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает эксперты фонда, война России в Украине продолжает приносить огромные гуманитарные потери. Воздушные атаки, особенно с использованием беспилотников, усилились в последние месяцы. Черноморские судоходные пути остаются открытыми, несмотря на недавние атаки на грузовые суда.

"С приближением третьей годовщины российского вторжения гуманитарные последствия остаются ошеломляющими: имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 6,75 млн беженцев уже находятся за пределами Украины, наряду с недавними признаками роста внешней миграции; почти 4 млн внутренне перемещенных лиц; почти 12 тысяч убитых и почти 26 тысяч раненых мирных жителей" , - говорится в документе.

По данным МВФ, более четверти населения Украины были перемещены - либо как беженцы, либо внутри страны. Согласно различным опросам, большинство мигрантов за рубежом по-прежнему планируют вернуться в Украину, как только безопасность, экономические факторы и жилье улучшатся. Однако их доля снижается, что отражает дальнейшую адаптацию мигрантов к принимающим странам, что создает риск нехватки рабочей силы для послевоенного восстановления.

Кроме того, некоторые отчеты показывают, что новые проблемы с генерацией энергии могут привести к дальнейшему временному увеличению беженцев в Европу, говорится в Меморандуме.

Как отмечается в документе, несмотря на крайне сложные условия, возникшие в результате войны, экономика Украины продемонстрировала замечательную устойчивость и выросла на 4,2% за первые 10 месяцев 2024 года и, как ожидается, рост сохранится на уровне около 4% к концу года.

По данным МВФ, экономика может восстановиться быстрее, особенно если ситуация с безопасностью улучшится раньше, чем ожидалось.

"В то же время, риски остаются исключительно высокими - военная эскалация России в ноябре-декабре не согласуется с публичными призывами к мирным переговорам и порождает большие страдания для людей, больший ущерб и потери для бизнеса, а также дополнительное давление на бюджетные расходы и повышает потребности в финансировании" , - говорится в Меморандуме.

Напомним, Владимир Путин 19 декабря заявил: "Мы всегда готовы к переговорам и компромиссам. Просто противоположная сторона отказалась от переговоров".

Базовый сценарий МВФ предполагает, что война России с Украиной завершится к концу 2025 года.