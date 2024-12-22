За добу на Херсонщині загинула одна людина, ще шестеро травмовано

У Херсонській області протягом 21 грудня загинула цивільна особа, ще 6 поранених.﻿﻿ З посиланням на Херсонські ОВА, МВА, повідомляє Українська правда.

Серед поранених є дитина, уточнює влада.

Загиблий - житель Херсона, уточнюють в МВА.

Чоловік 1975 р.н. отримав травми, несумісні з життям, внаслідок атаки ворожого безпілотника.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 22 приватних будинки.

Також окупанти понівечили господарську споруду, гараж та приватні автомобілі.