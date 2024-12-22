За сутки на Херсонщине погиб один человек, еще шестеро травмированы
В Херсонской области в течение 21 декабря погиб гражданский человек, еще 6 раненых. Со ссылкой на Херсонские ОВА, ГВА, сообщает Украинская правда.
Среди раненых есть ребенок, уточняют власти.
Погибший - житель Херсона, уточняют в ГВА.
Мужчина 1975 г.р. получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате атаки вражеского беспилотника.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 22 частных дома.
Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили.