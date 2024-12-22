Заморожені росактиви стали причиною суперечки між Шольцем та Дудою - FT

Під час зустрічі лідерів Європейського Союзу, що відбулася цього тижня, заморожені російські активи стали причиною суперечки між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час обговорення шляхів подальшої підтримки України президент Польщі закликав ЄС нарешті конфіскувати та витратити на підтримку Києва заморожені російські активи на суму 260 мільярдів євро.

Цю ідею вже давно просувають США та Велика Британія, тоді як Німеччина, Франція та Італія виступають проти.

"Ви не розумієте, як це вплине на стабільність наших фінансових ринків. Ви навіть євро не використовуєте!" , - переповідають джерела слова Шольца у відповідь Дуді.

Нагадаємо, що Україна вже почала отримувати кошти за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.