Замороженные росактивы стали причиной спора между Шольцом и Дудой - FT

Во время встречи лидеров Европейского Союза, которая состоялась на этой неделе, замороженные российские активы стали причиной спора между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой.﻿ Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что при обсуждении путей дальнейшей поддержки Украины президент Польши призвал ЕС наконец конфисковать и потратить на поддержку Киева замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро.

Эту идею уже давно продвигают США и Великобритания, тогда как Германия, Франция и Италия выступают против.

"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!" , - пересказывают источники слова Шольца в ответ Дуде.

Напомним, что Украина уже начала получать средства за счет доходов от замороженных активов РФ.