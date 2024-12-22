Росіяни знищили один із найбільш закритих реєстрів - Малюська

Колишній міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що у видаленні реєстрів росіянами немає серйозної проблеми, оскільки існують резервні копії і все буде відновлене незабаром.﻿﻿ З посиланням на коментар Малюськи, повідомляє Українська правда.

"Абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так знаходилася у вільному доступі. Єдиним винятком з цього правила була інформація з Державного реєстру актів цивільного стану – це один з найзакритіших реєстрів, де зберігається інформація, в якій, здавалося б, ніякої таємниці немає – що хтось народився або взяв шлюб.

Але разом із тим є таємниця, яка жорстко охороняється законом – таємниця усиновлення. Це далеко не перший ресурс, який був атакований росіянами з часу повномасштабного вторгнення. Раніше, судячи з їхніх заяв, вони фокусувалися на тому, щоб вкрасти інформацію. Зараз вони не лише вкрали, а й знищили. Це зміна поведінки російських хакерів" , - сказав Малюська.

Малюська запевнив, що резервних копій у Мін’юсту багато, тому те, що інформація буде відновлена, сумнівів немає.