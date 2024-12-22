Россияне уничтожили один из самых закрытых реестров - Малюська

Бывший министр юстиции Денис Малюська объяснил, что в удалении реестров россиянами нет серьезной проблемы, поскольку существуют резервные копии и все будет восстановлено вскоре.﻿﻿ Со ссылкой на комментарий Малюськи, сообщает Украинская правда.

"Абсолютное большинство информации, о которой россияне говорят, что украли, и так находилась в свободном доступе. Единственным исключением из этого правила была информация из Государственного реестра актов гражданского состояния - это один из самых закрытых реестров, где хранится информация, в которой, казалось бы, никакой тайны нет - что кто-то родился или женился.

Но вместе с тем есть тайна, которая жестко охраняется законом - тайна усыновления. Это далеко не первый ресурс, который был атакован россиянами со времени полномасштабного вторжения.Ранее, судя по их заявлениям, они фокусировались на том, чтобы украсть информацию. Сейчас они не только украли, но и уничтожили. Это изменение поведения российских хакеров" , - сказал Малюська.

Малюська заверил, что резервных копий у Минюста много, поэтому то, что информация будет восстановлена, сомнений нет.