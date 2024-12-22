ППО вночі збило 52 безпілотники, 44 локаційно втрачені – Повітряні сили

У ніч на 22 грудня 2024 року противник атакував 103 ударними БПЛА, з них були збиті 52. Ще 44 імітатори, як повідомили військові, "локаційно втрачені".Про це інформують Повітряні сили

Окрім цього, один полетів у напрямку Білорусі.

Разом із БПЛА окупанти вдарили Іскандером-М із Криму, місце удару невідоме.

Росія запускала дрони з напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Підтверджено збиття БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв.