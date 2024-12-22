ПВО ночью сбила 52 беспилотника, 44 локационно потеряны – Воздушные силы

В ночь на 22 декабря 2024 года противник атаковал 103 ударными БПЛА, из них были сбиты 52. Еще 44 имитатора, как сообщили военные, "локационно потеряны". Об этом информируют Воздушные силы

Кроме того, один улетел в направлении Беларуси.

Вместе с БПЛА оккупанты ударили Искандером-М из Крыма, место удара неизвестно.

Россия запускала дроны из направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

Подтверждено сбитие БПЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан, предварительно без жертв.